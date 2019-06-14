Отправившегося за рапанами и пропавшего аквалангиста второй день ищут в Крыму

Напомним, в Ростовской области за один день чуть не утонули трое детей. В районе станицы Базковская из реки Дон спасли двоих подростков в возрасте 16 и 15 лет, еще один случай произошел в пруду в хуторе Редкодуб, где начала тонуть шестилетняя девочка. Ее достали очевидцы и передали медикам.