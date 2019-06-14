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Отправившегося за рапанами и пропавшего аквалангиста второй день ищут в Крыму

14 июня 2019, 10:25
Фото: pixabay.com
Второй день ищут в Крыму пропавшего аквалангиста, сообщило региональное МЧС.

В четверг вечером на пульт спасателей поступило сообщение, что один из участников группы аквалангистов, отправившихся за рапанами, не вернулся. Пропавшего сразу же начали искать, обследуя береговую линию протяженностью около 15 километров от села Межводное до села Владимировка.

Из-за наступления темноты поиски прекратили и начали снова в пятницу утром, включив в границы поисковой операции акваторию и береговую линию на участке между селами Межводное и Стерегущее.

Напомним, в Ростовской области за один день чуть не утонули трое детей. В районе станицы Базковская из реки Дон спасли двоих подростков в возрасте 16 и 15 лет, еще один случай произошел в пруду в хуторе Редкодуб, где начала тонуть шестилетняя девочка. Ее достали очевидцы и передали медикам.

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