rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подростков в Ростовской области отправят на сбор черешни и благоустройство зоопарка

14 июня 2019, 15:17
Фото: pixabay.com
В Ростовской области текущим летом работу получат 15 тысяч подростков, сообщает правительство региона.

Летом на работу выйдут 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а с июня работой обеспечили уже более 2 тысяч человек. С начала года этот показатель составил 8 тысяч несовершеннолетних местных жителей.

Отмечается, что помощь ребят нужна в школах, учреждениях дополнительного образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, на сельскохозяйственных предприятиях. Они занимаются уборкой, благоустройством, подсобными работами.

«Сейчас подростки задействованы в работах по благоустройству зоопарка и сбору черешни», — пояснили в правительстве.

Отмечается, что у несовершеннолетних есть трудовые книжки. Для подбора работы можно обратиться в центр занятости.

Материалы по теме
Более 200 нарушений выявили в работе таксистов в РостовеМинспорта указало количество занимающихся спортом на работе россиянВторой платный участок трассы М-4 «Дон» начал работу в тестовом режиме на Кубани
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28