Подростков в Ростовской области отправят на сбор черешни и благоустройство зоопарка

Летом на работу выйдут 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а с июня работой обеспечили уже более 2 тысяч человек. С начала года этот показатель составил 8 тысяч несовершеннолетних местных жителей.
Отмечается, что помощь ребят нужна в школах, учреждениях дополнительного образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, на сельскохозяйственных предприятиях. Они занимаются уборкой, благоустройством, подсобными работами.
«Сейчас подростки задействованы в работах по благоустройству зоопарка и сбору черешни», — пояснили в правительстве.
Отмечается, что у несовершеннолетних есть трудовые книжки. Для подбора работы можно обратиться в центр занятости.