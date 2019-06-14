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Продление ареста активистки Анастасии Шевченко рассмотрят в Ростове в пятницу

14 июня 2019, 07:57
Фото: facebook.com/openrussia.org
В Ростове-на-Дону на 14 июня запланировано заседание по вопросу продления ареста активистки Анастасии Шевченко, сообщается в группе «Открытая Россия» в соцсетях.

Заседание в Ленинском районном суде началось в 10.00 мск, активистка находится под домашним арестом уже более четырех месяцев.

В ночь перед заседанием суда в Ростове появились баннеры в поддержку Шевченко, которые неизвестные развесили на остановках и на въезде в город со стороны Батайска.

Фото: facebook.com

Напомним, Анастасия Шевченко находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь. Несмотря ни на что, женщина собирается баллотироваться в Гордуму Ростова и стала лауреатом премии Бориса Немцова. В начале июня активистке назначили психологическую экспертизу.

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