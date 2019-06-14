Продление ареста активистки Анастасии Шевченко рассмотрят в Ростове в пятницу

Напомним, Анастасия Шевченко находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь. Несмотря ни на что, женщина собирается баллотироваться в Гордуму Ростова и стала лауреатом премии Бориса Немцова. В начале июня активистке назначили психологическую экспертизу.