Продление ареста активистки Анастасии Шевченко рассмотрят в Ростове в пятницу

Заседание в Ленинском районном суде началось в 10.00 мск, активистка находится под домашним арестом уже более четырех месяцев.
В ночь перед заседанием суда в Ростове появились баннеры в поддержку Шевченко, которые неизвестные развесили на остановках и на въезде в город со стороны Батайска.
Напомним, Анастасия Шевченко находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь. Несмотря ни на что, женщина собирается баллотироваться в Гордуму Ростова и стала лауреатом премии Бориса Немцова. В начале июня активистке назначили психологическую экспертизу.