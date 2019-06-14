Туфли на шпильках выбрала для отдыха на пляже ростовская модель Костенко

Ростовчанка опубликовала фото с пляжа, где она целуется с супругом на качелях. «Love is… когда мечты и желания любимого человека важнее всего на свете», — написала девушка.
На снимке видно, что она сидит в туфлях на высоких каблуках. Никакой специальной пешеходной дорожки рядом нет, что и заметили подписчики.
«Ну вы меня простите, но на каблуках. По пляжу», — написала одна из подписчиц в комментариях. Другие спросили, не мешают ли ей каблуки ходить по песку.
Некоторые встали на защиту пары и начали спорить с критиками. «Даже если бы на коньках, какая разница. Красивая пара и очень живая фотография», — прозвучало в комментариях.
Напомним, Костенко неоднократно становилась объектом критики после размещения снимков в различных нарядах.