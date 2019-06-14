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Туфли на шпильках выбрала для отдыха на пляже ростовская модель Костенко

14 июня 2019, 10:54
Фото: kostenko.94/instagram
Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко в очередной раз удивила своих подписчиков своим стилем в Instagram.

Ростовчанка опубликовала фото с пляжа, где она целуется с супругом на качелях. «Love is… когда мечты и желания любимого человека важнее всего на свете», — написала девушка.

На снимке видно, что она сидит в туфлях на высоких каблуках. Никакой специальной пешеходной дорожки рядом нет, что и заметили подписчики.

«Ну вы меня простите, но на каблуках. По пляжу», — написала одна из подписчиц в комментариях. Другие спросили, не мешают ли ей каблуки ходить по песку.

Некоторые встали на защиту пары и начали спорить с критиками. «Даже если бы на коньках, какая разница. Красивая пара и очень живая фотография», — прозвучало в комментариях.

Напомним, Костенко неоднократно становилась объектом критики после размещения снимков в различных нарядах.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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