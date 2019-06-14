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В Кемеровской области чиновницу осудят за регистрацию брака с мужчиной без сознания

14 июня 2019, 11:55
Фото: pixnio.com
В городе Таштагола Кемеровской области руководитель ЗАГС женила мужчину, находящегося без сознания в результате огнестрельного ранения.

Так, пишет газета “Известия”, согласно имеющейся информации, в июле 2017 года женщина, по поручению своей знакомой оформила брак между женщиной и мужчиной без его участия. Таким образом, волеизъявление одной из сторон не было зафиксировано.

Вместе с тем, мужчина скончался спустя день после регистрации брака, а женщине, как супруге, перешли все имущественные и неимущественные права. Кроме того, она получила сто тысяч рублей как возмещение морального ущерба, обусловленного смертью супруга.

Отмечается, что против чиновницы инициировано уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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