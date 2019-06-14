В Ростове начали сносить самозастрои

«Внесены изменения в Градостроительный и Гражданский кодексы, которые систематизировали работу в городе. Утвержден порядок по выявлению и пресечению самовольного строительства. На данный момент в Ростове числится 54 самозастроя, которые необходимо будет сносить, а в реестре, который утвержден губернатором региона — 163 объекта. В ближайшее время запланировали к сносу еще три объекта — в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах», — подчеркнула Гавриленко.