rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове начали сносить самозастрои

14 июня 2019, 13:28
Фото: maxpixel.net
Во вторник, 11 июня, в Ленинском районе Ростова начали сносить первый в этом году дом, который был построен незаконно, с нарушением законодательства.

Как стало известно, два бизнесмена приобрели участок на Текучева, 12, и, без разрешительных документов, решили построить на нем многоквартирный дом. Заключили 17 договоров «купли-продажи» и получили от граждан, которые решили приобрести жилье, 12 миллионов рублей. Против мошенников было возбуждено уголовное дело, сейчас они уже содержатся в местах лишения свободы.

Как сообщила исполняющая обязанности главного архитектора Ростова Елена Гавриленко, теперь благодаря новым поправкам, если собственник не имеет возможности самостоятельно снести строение, то по решению суда это может сделать администрация города.

«Внесены изменения в Градостроительный и Гражданский кодексы, которые систематизировали работу в городе. Утвержден порядок по выявлению и пресечению самовольного строительства. На данный момент в Ростове числится 54 самозастроя, которые необходимо будет сносить, а в реестре, который утвержден губернатором региона — 163 объекта. В ближайшее время запланировали к сносу еще три объекта — в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах», — подчеркнула Гавриленко.

Материалы по теме
Снос самозастроев на Шоссейной начали в РостовеВласти ликвидируют опасные самозастрои в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28