В Ростове начали сносить самозастрои

Как стало известно, два бизнесмена приобрели участок на Текучева, 12, и, без разрешительных документов, решили построить на нем многоквартирный дом. Заключили 17 договоров «купли-продажи» и получили от граждан, которые решили приобрести жилье, 12 миллионов рублей. Против мошенников было возбуждено уголовное дело, сейчас они уже содержатся в местах лишения свободы.
Как сообщила исполняющая обязанности главного архитектора Ростова Елена Гавриленко, теперь благодаря новым поправкам, если собственник не имеет возможности самостоятельно снести строение, то по решению суда это может сделать администрация города.
«Внесены изменения в Градостроительный и Гражданский кодексы, которые систематизировали работу в городе. Утвержден порядок по выявлению и пресечению самовольного строительства. На данный момент в Ростове числится 54 самозастроя, которые необходимо будет сносить, а в реестре, который утвержден губернатором региона — 163 объекта. В ближайшее время запланировали к сносу еще три объекта — в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах», — подчеркнула Гавриленко.