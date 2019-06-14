Власти ликвидируют опасные самозастрои в Ростове

Напомним, что благодаря недавним поправкам к Градостроительному и Гражданскому кодексам, изменился порядок сноса домов. В Ростове уже приступили к демонтажу первого дома в этом году на улице Текучева, который был построен незаконно и представлял угрозу безопасности ростовчан. Решение суда о сносе вступило в силу в 2012 году. Собственники объекта уже содержатся в местах лишения свободы.