Власти ликвидируют опасные самозастрои в Ростове

Напомним, что благодаря недавним поправкам к Градостроительному и Гражданскому кодексам, изменился порядок сноса домов. В Ростове уже приступили к демонтажу первого дома в этом году на улице Текучева, который был построен незаконно и представлял угрозу безопасности ростовчан. Решение суда о сносе вступило в силу в 2012 году. Собственники объекта уже содержатся в местах лишения свободы.
Как рассказала начальник отдела службы судебных приставов Ленинского района Жанна Александрова, владельцы соседних земельных участков первыми начали бить тревогу и требовать сноса объекта.
«Опасный социальный объект необходимо было в обязательном порядке сносить. Поскольку дом уже стоит довольно давно, есть угроза его обрушения. Здесь собираются лица без определенного места жительства, копится мусор, поэтому могло произойти все, что угодно: начиная от пожара и заканчивая биологическими болезнями», — сообщила Александрова.
Как рассказала исполняющая обязанности главного архитектора Ростова Елена Гавриленко, теперь такая работа по сносу домов будет системная.
«На данный момент в Ростове числится 54 самозастроя, которые необходимо будет сносить. В ближайшее время запланировали к сносу еще три объекта — в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах», — подчеркнула Гавриленко.