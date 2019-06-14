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Власти ликвидируют опасные самозастрои в Ростове

14 июня 2019, 08:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове незаконно построенные дома представляют угрозу безопасности жителей, которые проживают на соседних земельных участках, сообщила администрация города Ростова.

Напомним, что благодаря недавним поправкам к Градостроительному и Гражданскому кодексам, изменился порядок сноса домов. В Ростове уже приступили к демонтажу первого дома в этом году на улице Текучева, который был построен незаконно и представлял угрозу безопасности ростовчан. Решение суда о сносе вступило в силу в 2012 году. Собственники объекта уже содержатся в местах лишения свободы.

Как рассказала начальник отдела службы судебных приставов Ленинского района Жанна Александрова, владельцы соседних земельных участков первыми начали бить тревогу и требовать сноса объекта.

«Опасный социальный объект необходимо было в обязательном порядке сносить. Поскольку дом уже стоит довольно давно, есть угроза его обрушения. Здесь собираются лица без определенного места жительства, копится мусор, поэтому могло произойти все, что угодно: начиная от пожара и заканчивая биологическими болезнями», — сообщила Александрова.

Как рассказала исполняющая обязанности главного архитектора Ростова Елена Гавриленко, теперь такая работа по сносу домов будет системная.

«На данный момент в Ростове числится 54 самозастроя, которые необходимо будет сносить. В ближайшее время запланировали к сносу еще три объекта — в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах», — подчеркнула Гавриленко.

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