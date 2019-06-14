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Yota вернет деньги за покупки через приложение

14 июня 2019, 13:57
Фото: Yota
Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона.

Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона.

Фото: Yota

«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнеров с интересными нашим пользователям товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить, к примеру, на оплату услуг связи дома или в роуминге», — комментирует директор направления «Смартфон» Yotа Артемий Пономарев.

Для получения части стоимости покупки на счет Yotа достаточно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса через приложение Yota, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу. После подтверждения оплаты партнером клиент на данный момент сможет получить на счет Yota от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретного партнера. Срок возврата также зависит от подтверждения оплаты партнером и может варьироваться от 1 до 90 дней.

На сегодняшний день клиентам Yota доступны покупки у следующих компаний-партнеров: Ponominalu — 3%, «Спортмастер» — 4%, «Связной» –4%, YvesRocher– 10%, «Л’Этуаль» — 5%, Aviasales– 1%, «Лабиринт»–5%, а также у многих других. Общее количество предложений на данный момент– более 30.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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