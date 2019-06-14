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Защищавшего честь девушки сержанта осудили на два года в Ростове

14 июня 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Бывший военнослужащий одной из воинских частей Ростовской области, младший сержант запаса Артур Амирчубанов приговорен к двум годам колонии-поселения за избиения мужчины в кафе Батайска, сообщил RostovGazeta в пресс-службе ВСУ СК РФ по Южному военному округу.

В сентябре 2017 года Амирчубанов и его друг Николай Левченко приехали ночью в кафе »Жемчужина» в Батайске, узнав о том, что между их знакомыми девушками и мужчиной произошел конфликт. Амирчубанов и Левченко избили незнакомца в кафе руками и ногами. Из-за чего именно произошла ссора между девушками и мужчиной — неизвестно.

Потерпевшему причинили закрытую травму головы, повлекшую вред здоровью средний тяжести. Следователи военного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом Амирчубанов и Левченко признаны виновными, им назначено наказание в виде 2 и 1,5 лет с содержанием в колонии-поселении, каждому», — отметили в ведомстве.

Напомним, сломавшего нос подчиненному военного осудили в Новочеркасске.

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