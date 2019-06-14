Защищавшего честь девушки сержанта осудили на два года в Ростове

В сентябре 2017 года Амирчубанов и его друг Николай Левченко приехали ночью в кафе »Жемчужина» в Батайске, узнав о том, что между их знакомыми девушками и мужчиной произошел конфликт. Амирчубанов и Левченко избили незнакомца в кафе руками и ногами. Из-за чего именно произошла ссора между девушками и мужчиной — неизвестно.