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Авария с пятью машинами произошла в Ростове

15 июня 2019, 14:14
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в субботу днем произошла автоавария, в которой участвовали пять автомобилей, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария началась с водителя легковушки, который перестроился на встречку и зацепил другой автомобиль. От удара одну из машин откинуло на припаркованный транспорт и газон.

«ДТП произошло в субботу днем на Таганрогской, 108. На место происшествия прибыли спасатели и медики, никто из участников аварии не пострадал», — сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором показал разбитые автомобили. Информации от официальных ведомств не поступало.

Ранее в Новочеркасске пьяный водитель «ВАЗ-2114» сбил женщину и скрылся, но через некоторое время вернулся. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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