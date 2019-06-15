Авария с пятью машинами произошла в Ростове

Авария началась с водителя легковушки, который перестроился на встречку и зацепил другой автомобиль. От удара одну из машин откинуло на припаркованный транспорт и газон.
«ДТП произошло в субботу днем на Таганрогской, 108. На место происшествия прибыли спасатели и медики, никто из участников аварии не пострадал», — сказано в сообщении.
Автор публикации разместил фото, на котором показал разбитые автомобили. Информации от официальных ведомств не поступало.
Ранее в Новочеркасске пьяный водитель «ВАЗ-2114» сбил женщину и скрылся, но через некоторое время вернулся. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.