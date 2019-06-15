Движение перекроют в части Краснодара из-за губернаторского бала

Отмечается, что сам бал пройдет 28 июня, в этот день с 06.00 до 19.30 перекроют проезд по улице имени Ленина и Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской. С 18.00 до 21.00 проезд будет закрыт по Красной от Карасунской до Советской.