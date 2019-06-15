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Движение перекроют в части Краснодара из-за губернаторского бала

15 июня 2019, 09:35
Фото: pixabay.com
В Краснодаре из-за репетиций и проведения губернаторского бала буду ограничивать движение в части города, сообщает городская администрация.

Ограничения будут действовать с 06.00 мск до 18.00 15 и 23 июня на Постовой от улицы имени Захарова до Октябрьской и на Красной от Советской до Постовой.

Отмечается, что сам бал пройдет 28 июня, в этот день с 06.00 до 19.30 перекроют проезд по улице имени Ленина и Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской. С 18.00 до 21.00 проезд будет закрыт по Красной от Карасунской до Советской.

Кроме того, с 06.00 до 24.00 нельзя будет проехать по улице имени Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской.

Также во время проведения мероприятия несколько улиц освободят от припаркованного транспорта.

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