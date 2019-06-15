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Обвинение предъявили замглавы Минсельхоза Кубани за взятку в 4 млн руб

15 июня 2019, 09:01
Фото: pixabay.com
В Краснодарском крае было предъявлено обвинение заместителю министра сельского хозяйства по факту получения взятки, сообщили в региональном УСКР.

С 2017 года обвиняемый был главой конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. В рамках программы потребительским кооперативам предназначались гранты на развитие своего дела.

От представителя одного из кооперативов поступила заявка на получение субсидии. Глава управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине о возможности получения 40 миллионов рублей, но для этого 4 миллиона надо было передать заместителю министра.

«Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего передала деньги. Все средства вечером этого дня получил замглавы министерства», — сказано в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет лишения свободы.

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