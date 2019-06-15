Обвинение предъявили замглавы Минсельхоза Кубани за взятку в 4 млн руб

С 2017 года обвиняемый был главой конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. В рамках программы потребительским кооперативам предназначались гранты на развитие своего дела.
От представителя одного из кооперативов поступила заявка на получение субсидии. Глава управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине о возможности получения 40 миллионов рублей, но для этого 4 миллиона надо было передать заместителю министра.
«Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего передала деньги. Все средства вечером этого дня получил замглавы министерства», — сказано в сообщении.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет лишения свободы.