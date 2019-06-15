Отключения электричества несколько дней будут проходить в Ростове

В воскресенье электричества не будет на улицах Цеховая, Добролюбова, Писарева, Верхненольная, Каяни и проспекте Шолохова. В понедельник свет выключат по улицам Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Коласа, Думенко и Миронова.