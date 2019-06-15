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Отключения электричества несколько дней будут проходить в Ростове

15 июня 2019, 12:59
Фото: pixabay.com
В течение нескольких дней в Ростове-на-Дону будут отключать электричество по причине технических работ, рассказали в «Донэнерго».

В воскресенье электричества не будет на улицах Цеховая, Добролюбова, Писарева, Верхненольная, Каяни и проспекте Шолохова. В понедельник свет выключат по улицам Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Коласа, Думенко и Миронова.

Во вторник обесточат улицу Благодатная и переулок Чеканный. В среду электричество отключат на улицах Волгодонская, Гусева, Минераловодская, Гризодубовой, 3-я Круговая, Парижской Комунны, Проселочная, проспекте Стачки.

В четверг света не будет на проспекте 40-летия Победы, улицах Книжная, А. Блока, в переулках Норильский, Рационализаторский, Ягодный.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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