Отключения электричества несколько дней будут проходить в Ростове

В воскресенье электричества не будет на улицах Цеховая, Добролюбова, Писарева, Верхненольная, Каяни и проспекте Шолохова. В понедельник свет выключат по улицам Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Коласа, Думенко и Миронова.
Во вторник обесточат улицу Благодатная и переулок Чеканный. В среду электричество отключат на улицах Волгодонская, Гусева, Минераловодская, Гризодубовой, 3-я Круговая, Парижской Комунны, Проселочная, проспекте Стачки.
В четверг света не будет на проспекте 40-летия Победы, улицах Книжная, А. Блока, в переулках Норильский, Рационализаторский, Ягодный.