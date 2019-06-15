Полиция займется ростовчанкой, выкинувшей 20 кошек из окна

Люди стали жаловаться участковому и даже обратились в органы опеки, так как недавно у кошатницы родилась внучка. Воспитывать ребёнка в таких условиях нельзя, считают ростовчане. Женщина решила избавиться от кошек, чтобы избежать проблем. Около 20 кошек она выбросила на улицу прямо из окна, животные сейчас живут во дворе дома.