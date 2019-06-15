Полиция займется ростовчанкой, выкинувшей 20 кошек из окна

Жители многоэтажки по улице 2-й Краснодарской в Советском районе пожаловались на женщину, которая выкинула своих кошек на улицу. Известно, что 50-летняя кошатница долгое время «воевала» с соседями из-за многочисленных животных.
Люди стали жаловаться участковому и даже обратились в органы опеки, так как недавно у кошатницы родилась внучка. Воспитывать ребёнка в таких условиях нельзя, считают ростовчане. Женщина решила избавиться от кошек, чтобы избежать проблем. Около 20 кошек она выбросила на улицу прямо из окна, животные сейчас живут во дворе дома.
«Полиция проводит проверку по данному факту», — отметили в ведомстве.