Спиленное коммунальщиками дерево рухнуло на машину в Ростове

«На Военведе коммунальщики пилили дерево и оно неудачно упало прямо на машину», — сказано в сообщении.
Автор публикации разместил фото, на котором показал разбитый автомобиль. Из-за падения дерева у него сильно погнулась крыша.
«Поздравляем коммунальщиков с покупкой автомобиля», — написал один из пользователей в комментариях.
Другие заметили, что машина стоит с нарушением на газоне, поэтому, по их словам, компенсации владелец не получит. Информации от официальных ведомств по поводу происшествия не поступало.