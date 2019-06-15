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Спиленное коммунальщиками дерево рухнуло на машину в Ростове

15 июня 2019, 18:54
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону на автомобиль упало дерево, которое спилил работник коммунальной службы, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«На Военведе коммунальщики пилили дерево и оно неудачно упало прямо на машину», — сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором показал разбитый автомобиль. Из-за падения дерева у него сильно погнулась крыша.

«Поздравляем коммунальщиков с покупкой автомобиля», — написал один из пользователей в комментариях.

Другие заметили, что машина стоит с нарушением на газоне, поэтому, по их словам, компенсации владелец не получит. Информации от официальных ведомств по поводу происшествия не поступало.

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