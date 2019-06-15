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Театральную постановку покажут в ростовском аэропорту Платов

15 июня 2019, 08:06
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов покажут спектакль, который получил название «Воздух-9», сообщается на сайте воздушной гавани.

Аэропорт Платов будет местом действия, и одновременно главным героем постановки. Его покажут в виде портала, из которого люди совершают мифологическое путешествие.

Спектакль поставили в рамках театрального фестиваля-лаборатории «Трансформация». Он объединит шесть творческих команд, которые две недели будут исследовать город.

«Участники разработают шесть проектов в жанре „сайт-специфик“, окончательные работы покажут с 15 по 23 июня», — сказано в сообщении.

Также состоится серия бесед с участниками лаборатории.

Напомним, аэропорт Платов построили и открыли к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

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