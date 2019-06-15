Уроженец Таганрога Павел Деревянко может стать актером года

«Журнал GQ в очередной раз затеял голосование — „Человек года“, „Актер года“. Поучаствовать в нем может любой желающий», — написал Деревянко.
Всего претендентами вместе с Деревянко стали пять человек, в том числе Денис Шведов, Алексей Серебряков, Евгений Цыганов.
«Снявшись в сериале „Домашний арест“, Деревянко мог бы повторить путь Владимира Зеленского, но актер остановился на звании главного российского кинокомика», — сказано в подписи к голосованию.
Напомним, Деревянко в сериале играл роль мэра города, который попал под уголовное преследование.