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Уроженец Таганрога Павел Деревянко может стать актером года

15 июня 2019, 06:34
Фото: pablo_derevyanko/istagram
Уроженца Таганрога Ростовской области Павла Деревянко номинировали на звание «Актер года», сообщил артист на своей странице в Instagram.

«Журнал GQ в очередной раз затеял голосование — „Человек года“, „Актер года“. Поучаствовать в нем может любой желающий», — написал Деревянко.

Всего претендентами вместе с Деревянко стали пять человек, в том числе Денис Шведов, Алексей Серебряков, Евгений Цыганов.

«Снявшись в сериале „Домашний арест“, Деревянко мог бы повторить путь Владимира Зеленского, но актер остановился на звании главного российского кинокомика», — сказано в подписи к голосованию.

Напомним, Деревянко в сериале играл роль мэра города, который попал под уголовное преследование.

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