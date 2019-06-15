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Ветерана боевых действий незаконно сняли с учета на жилье в Ростовской области

15 июня 2019, 08:15
Фото: pixabay.com
В Зерноградском районе незаконно сняли с жилищного учета ветерана боевых действий, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В 2004 году ветерана поставили на квартирный учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В апреле его сняли с этого учета, так как якобы пропали для этого основания.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что во время постановки на учет мужчина проживал в квартире площадью 40,4 квадратных метра. В том числе здесь жили еще семь человек.

«Никаких доказательств того, что что-либо изменилось в лучшую сторону, не было. Основания для исключения ветерана из списка нуждающихся в жилье отсутствовали», — сказано в сообщении.

От главы администрации Зерноградского городского поселения потребовали устранить нарушения. В результате заявителя восстановили на жилищном учете.

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