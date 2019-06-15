Ветерана боевых действий незаконно сняли с учета на жилье в Ростовской области

В 2004 году ветерана поставили на квартирный учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В апреле его сняли с этого учета, так как якобы пропали для этого основания.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что во время постановки на учет мужчина проживал в квартире площадью 40,4 квадратных метра. В том числе здесь жили еще семь человек.
«Никаких доказательств того, что что-либо изменилось в лучшую сторону, не было. Основания для исключения ветерана из списка нуждающихся в жилье отсутствовали», — сказано в сообщении.
От главы администрации Зерноградского городского поселения потребовали устранить нарушения. В результате заявителя восстановили на жилищном учете.