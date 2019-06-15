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Жители села в Астраханской области остались без питьевой воды

15 июня 2019, 09:48
Фото: pixabay.com
В селе Началово Астраханской области местные жители остались без питьевой воды из-за неплатежей, сообщается на сайте правительства региона.

В данный момент в село поступает только техническая вода, но из-за изношенного водовода часто происходят аварии. Работы по строительству питьевого водовода начнутся в текущем году и должны завершиться в 2020 году.

«Ранее в село поставляли питьевую воду, но из-за неплатежей поставки прекратились. Сейчас воду привозят на автомобилях силами муниципалитета», — рассказали в правительстве.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин провел экстренное совещание по этому поводу. Он поручил обеспечить круглосуточный подвоз питьевой воды.

«Такая ситуация складывалась годами. Тем более мне не понятно, почему до сих пор проблема не решена», — заявил чиновник.

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