Пиротехники в Крыму приступили к разминированию Крепости Керчь

«Работа по обеспечению безопасности Крымского полуострова очень важна. За год обследовали 289,3 тысячи квадратных метров территории, в результате чего обнаружили и обезвредили свыше 35,7 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны», — рассказали в управлении.