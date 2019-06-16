Пиротехники в Крыму приступили к разминированию Крепости Керчь

Всего в состав прибывшей в республику группы вошли 23 специалиста. В том числе пиротехники, кинологи, медицинские сотрудники.
Отмечается, что для работ подготовлены три единицы техники. На текущий момент завершена установка полевого лагеря.
«Работа по обеспечению безопасности Крымского полуострова очень важна. За год обследовали 289,3 тысячи квадратных метров территории, в результате чего обнаружили и обезвредили свыше 35,7 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны», — рассказали в управлении.
Отмечается, что работы нужны, чтобы сделать территорию Крепости безопасной для туристов.