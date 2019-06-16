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Пятилетнего ребенка унесло в море в Краснодарском крае

16 июня 2019, 06:51
Фото: pixabay.com
В Анапе Краснодарского края унесло в море маленького ребенка, который купался на спасательном круге, рассказали в городском ОМВД.

В полицию обратилась жительница Ростовской области и рассказала о пропаже пятилетнего сына, который купался в море. Оказалось, что они отдыхали на одном из пляжей в районе реки Анапка, мальчик находился на мелководье в трех метрах от берега.

Мать упустила из вида ребенка на две минуты, после чего найти его не смогла. Самостоятельные поиски к результату не привели.

«Через некоторое время ребенка обнаружили на пляже в трех километрах от места отдыха. Медицинская помощь ему не понадобилась», — рассказали в полиции.

Отмечается, что мальчика отдали матери, а по факту произошедшего назначена проверка.

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