Пятилетнего ребенка унесло в море в Краснодарском крае

В полицию обратилась жительница Ростовской области и рассказала о пропаже пятилетнего сына, который купался в море. Оказалось, что они отдыхали на одном из пляжей в районе реки Анапка, мальчик находился на мелководье в трех метрах от берега.
Мать упустила из вида ребенка на две минуты, после чего найти его не смогла. Самостоятельные поиски к результату не привели.
«Через некоторое время ребенка обнаружили на пляже в трех километрах от места отдыха. Медицинская помощь ему не понадобилась», — рассказали в полиции.
Отмечается, что мальчика отдали матери, а по факту произошедшего назначена проверка.