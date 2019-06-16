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Ростовчане отстаивают очереди, чтобы получить просроченную еду

16 июня 2019, 11:51
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону каждый день у магазина выстраивается очередь, чтобы получить просроченные продукты, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Магазин располагается в Нахичеванском переулке, куда каждое утро приходят несколько женщин. Автор публикации разместил фото, показав людей рядом с торговой точкой.

«Женщины ожидают, когда из магазина выкинут просроченные продукты. На дворе 21 век, а люди вынуждены дежурить у свалки, чтобы прокормить семью», — написал очевидец.

Пользователи в комментариях посоветовали ростовчанкам устроиться на работу, чтобы покупать еду. «Такое творится у всех гипермаркетов, просто вы не замечали ранее. Иногда доходит до драки», — прозвучало в комментариях.

«У моей бабушки 500 тысяч рублей лежат на сберкнижке, а она так же караулит просрочку и подбирает одежду на помойке. Разруха и нищета у людей в головах», — написала одна из местных жительниц.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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