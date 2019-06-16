Ростовчане отстаивают очереди, чтобы получить просроченную еду

Магазин располагается в Нахичеванском переулке, куда каждое утро приходят несколько женщин. Автор публикации разместил фото, показав людей рядом с торговой точкой.
«Женщины ожидают, когда из магазина выкинут просроченные продукты. На дворе 21 век, а люди вынуждены дежурить у свалки, чтобы прокормить семью», — написал очевидец.
Пользователи в комментариях посоветовали ростовчанкам устроиться на работу, чтобы покупать еду. «Такое творится у всех гипермаркетов, просто вы не замечали ранее. Иногда доходит до драки», — прозвучало в комментариях.
«У моей бабушки 500 тысяч рублей лежат на сберкнижке, а она так же караулит просрочку и подбирает одежду на помойке. Разруха и нищета у людей в головах», — написала одна из местных жительниц.