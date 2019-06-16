В кустах нашли подозреваемого в серии угонов автомобилей в Ростове

Изнчально в полицию позвонил житель Пролетарского района и рассказал о двух неизвестных в его автомобиле. Сам он вышел на улицу, после чего мужчины убежали.
Прибывшие полицейские увидели, что кто-то прячется в кустах, он попытался убежать, но был задержан. Потерпевший подтвердил, что это один из тех, кто находился в его машине.
После этого был задержан и подельник подозреваемого, ранее они уже совершали угоны. Так, они за ночь украли «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21043» и пытались украсть аккумулятор у еще одной машины, но были замечены владельцем.
По фактам краж завели уголовные дела, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Сейчас проводится расследование.
Подозреваемым на данный момент 19 и 20 лет.