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В кустах нашли подозреваемого в серии угонов автомобилей в Ростове

16 июня 2019, 09:16
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который вместе с подельником занимался угонами машин, сообщили в региональном УМВД.

Изнчально в полицию позвонил житель Пролетарского района и рассказал о двух неизвестных в его автомобиле. Сам он вышел на улицу, после чего мужчины убежали.

Прибывшие полицейские увидели, что кто-то прячется в кустах, он попытался убежать, но был задержан. Потерпевший подтвердил, что это один из тех, кто находился в его машине.

После этого был задержан и подельник подозреваемого, ранее они уже совершали угоны. Так, они за ночь украли «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21043» и пытались украсть аккумулятор у еще одной машины, но были замечены владельцем.

По фактам краж завели уголовные дела, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Сейчас проводится расследование.

Подозреваемым на данный момент 19 и 20 лет.

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