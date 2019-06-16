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В Москве участники митинга требуют пересмотра статьи 228

16 июня 2019, 13:17
Фото: видео youtube
В Москве 16 июня был организована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, недавно освобожденного из-под домашнего ареста. Митинг, инициированный Союзом журналистов Москвы и работниками госканалов России, собрал более 1600 человек.

Интерфакс пишет, что со слов одного из организаторов митинга и председателя Cоюза журналистов РФ Владимира Соловьева, это мероприятие является важным, и поскольку удалось защитить Ивана Голунова, страна теперь будет другой. Соловьев подчеркнул, что кроме Голунова и журналистского сообщества, дело коснулось и простых россиян. Законодательные акты, ломающие жизнь и судьбу человека, необходимо изменить.

Позицию Соловьева разделила и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Так, она надеется на внесение изменений в положения статьи 228.

Отмечается, что 11 июня Голунов был выпущен из-под домашнего ареста, а уголовное преследование было прекращено. Кроме того, руководитель МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал об отстранении от должностей двух генерал-майоров полиции — Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.

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