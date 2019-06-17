Администрация Ростова рассказала, кто виноват в большинстве пожаров

Плетнев отметил, что службы готовы к любым ситуациям, которые могут произойти в городе. «Но в любом случае изначально граждане должны соблюдать правила пожарной безопасности, потому что в большинстве случаев пожары происходят по их вине», — сообщил спикер. Он привел в пример случай на Нижнебульварной, 6. «Вчера человек отдыхал на диване на улице, курил. В итоге диван загорелся, площадь пожара — 2 квадратных метра. Он получил ожоги 40% тела», — рассказал Плетнев.
По словам чиновника, по схожим причинам происходят ландшафтные пожары. «Выезжают на природу, жарят шашлык, костер не тушат, уезжают, в итоге мы получаем пожар. Если разобраться, то почти все пожары, которые были в этом году, происходили по этой причине», — сообщил Плетнев.
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову ГУ МЧС Сергей Мордвиненко привел в пример пожар около Кумженской рощи, в прудах бывшего рыбколхоза имени Мирошниченко. Там загорелось 2,5 тысячи квадратных метров камыша ночью с четверга на пятницу. «Вероятнее всего, рыбаки или развели костер, или бросили окурок. Может быть, просто прохожий. Но в таких труднодоступных местах только такие причины могут быть. На это указывает и время пожара — два часа ночи», — пояснил спикер. По его словам, сейчас идет административное расследование причин пожара.
В Ростовской области с апреля действует противопожарный режим. Горожанам запрещено разводить костры и поджигать траву. Штрафы за нарушения выросли вдвое: граждане заплатят до 5 тысяч штрафа, должностные лица — до 40, юрлица — до 300 тысяч. Если будет причинен вред третьим лицам, то нарушителям грозит уголовная ответственность.