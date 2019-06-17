Администрация Ростова рассказала, кто виноват в большинстве пожаров

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову ГУ МЧС Сергей Мордвиненко привел в пример пожар около Кумженской рощи, в прудах бывшего рыбколхоза имени Мирошниченко. Там загорелось 2,5 тысячи квадратных метров камыша ночью с четверга на пятницу. «Вероятнее всего, рыбаки или развели костер, или бросили окурок. Может быть, просто прохожий. Но в таких труднодоступных местах только такие причины могут быть. На это указывает и время пожара — два часа ночи», — пояснил спикер. По его словам, сейчас идет административное расследование причин пожара.