Альтернативная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Например, такое заключение может быть выгодно производителю SSJ - “Гражданским самолетам Сухого”, несмотря на то, что вопросы к специалистам возникали еще на этапе проектирования. Однако Росавиация и МАК сертифицировали и лицензировали лайнер, навязали его многим перевозчикам, в том числе из других государств. “Аэрофлот” эксплуатировал небезопасный самолет, экономя на топливе. Аэропорт Шереметьево не обеспечил безопасность при экстренной посадке самолета с заполненными баками. Однако назвать причиной трагедии человеческий фактор оказалось проще, чем попытаться обезопасить полеты в дальнейшем.