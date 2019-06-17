Альтернативная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

В отчете МАК говорится о том, что самолет действительно подвергся ударам молнии: по датчикам угла атаки и носовой части фюзеляжа, сообщают «Новые известия». Кроме этого, отказал автопилот и была потеряна связь с диспетчерами. Командир экипажа 42-летний Денис Евдокимов принял вполне логичное решение: вернуться в Шереметьево, откуда был совершен вылет.
Лоббисты проекта «Суперджет» продолжают обвинять пилотов, даже несмотря на полученные данные. По словам главы Минпрома РФ Дениса Мантурова, техника работала в штатном режиме, но лишь до удара молнии. Примерно раз в год происходит подобное вмешательство стихии в каждый коммерческий рейс, однако трагедией это не заканчивается.
Вице-премьер Юрий Борисов также встал на защиту SSJ-100. Он заявил, что не имеет претензий к этому техническому средству, и попадание молнии не могло привести к необратимым последствиям, потому что у самолета есть большой запас прочности.
Но генерал-майор запаса Магомед Толбоев придерживается иной точки зрения. Он подчеркнул, что не верит отчетам МАК и Росавиации. Толбоев назвал существующую систему продажной, а SSJ - недоработанным. Этот самолет и дальше будет убийцей, добавил эксперт.
Гибель пассажиров в Шереметьево - результат трагической цепочки событий: удар молнии, отказ технических систем, возврат в аэропорт, запоздалое реагирование наземных служб. Конечно, кто-то должен был ответить за это. И в данном случае многим оказалось выгодным всю вину взвалить на пилотов. Ведь это поможет скрыть причастность других персон, намного более влиятельных.
Например, такое заключение может быть выгодно производителю SSJ - “Гражданским самолетам Сухого”, несмотря на то, что вопросы к специалистам возникали еще на этапе проектирования. Однако Росавиация и МАК сертифицировали и лицензировали лайнер, навязали его многим перевозчикам, в том числе из других государств. “Аэрофлот” эксплуатировал небезопасный самолет, экономя на топливе. Аэропорт Шереметьево не обеспечил безопасность при экстренной посадке самолета с заполненными баками. Однако назвать причиной трагедии человеческий фактор оказалось проще, чем попытаться обезопасить полеты в дальнейшем.