Двое пострадали при крупном возгорании двух домов в Ростове

Пожар начался на улице Кизитериновская Балка в 15.34 мск, где загорелись два домовладения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
«Пострадавшими стали два человека, их доставили в больницу. В тушении огня участвуют 49 человек, они используют 12 единиц техники», — рассказали в управлении.
Добавим, что в регионе устроим произошло еще одно крупное возгорание. В Азове загорелся цех по производству матрасов, медицинская помощь потребовалась 35-летнему мужчине.
Кроме того, в Ростове в воскресенье на площади 700 квадратных метров сгорел металлический ангар.