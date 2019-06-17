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Двое пострадали при крупном возгорании двух домов в Ростове

17 июня 2019, 14:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в понедельник загорелись сразу два дома, помощь врачей потребовалась двум пострадавшим, рассказали в региональном управлении МЧС России.

Пожар начался на улице Кизитериновская Балка в 15.34 мск, где загорелись два домовладения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

«Пострадавшими стали два человека, их доставили в больницу. В тушении огня участвуют 49 человек, они используют 12 единиц техники», — рассказали в управлении.

Добавим, что в регионе устроим произошло еще одно крупное возгорание. В Азове загорелся цех по производству матрасов, медицинская помощь потребовалась 35-летнему мужчине.

Кроме того, в Ростове в воскресенье на площади 700 квадратных метров сгорел металлический ангар.

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