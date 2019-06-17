Экс-директору Россельхозбанка в Ростове продлили арест

Пятигорец занял пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 2010 году. Также он был депутатом Заксобрания Ростовской области пяти созывов. Покинул пост директора банка в 2017 году, тогда же и было возбуждено уголовное дело.