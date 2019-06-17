Экс-директору Россельхозбанка в Ростове продлили арест

Пятигорца заподозрили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере». Его задержали в апреле по делу о выдаче банком заведомо невозвратных кредитов. Общая сумма хищений составляет более 390 миллионов рублей.
«Арест Пятигорцу продлен до 16 сентября включительно», — отметили в суде.
Пятигорец занял пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 2010 году. Также он был депутатом Заксобрания Ростовской области пяти созывов. Покинул пост директора банка в 2017 году, тогда же и было возбуждено уголовное дело.