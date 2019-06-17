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Экс-директору Россельхозбанка в Ростове продлили арест

17 июня 2019, 14:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил в понедельник арест бывшему директору филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Пятигорца заподозрили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере». Его задержали в апреле по делу о выдаче банком заведомо невозвратных кредитов. Общая сумма хищений составляет более 390 миллионов рублей.

«Арест Пятигорцу продлен до 16 сентября включительно», — отметили в суде.

Пятигорец занял пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 2010 году. Также он был депутатом Заксобрания Ростовской области пяти созывов. Покинул пост директора банка в 2017 году, тогда же и было возбуждено уголовное дело.

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