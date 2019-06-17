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ФНС потребовала банкротства Ростовского завода специальных сплавов

17 июня 2019, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании банкротом ООО «Ростовский завод специальных сплавов», следует из информации на сайте «Электронное правосудие».

В настоящее время суд еще не принял иск к производству. Известно только, что сумма исковых требований превышает 14,4 миллиона рублей.

Согласно информации системы СПАРК, ООО «Ростовский завод специальных сплавов» было зарегистрировано в Новочеркасске в 2013 году. Основным видом деятельности компании является литье металлов. По итогам 2017 года выручка завода от продажи в 2017 году составила 136,5 миллиона рублей, чистая прибыль — всего 634 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что число компаний-банкротов в России выросло в первом квартале 2019 года на 2,4%.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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