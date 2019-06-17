ФНС потребовала банкротства Ростовского завода специальных сплавов

Согласно информации системы СПАРК, ООО «Ростовский завод специальных сплавов» было зарегистрировано в Новочеркасске в 2013 году. Основным видом деятельности компании является литье металлов. По итогам 2017 года выручка завода от продажи в 2017 году составила 136,5 миллиона рублей, чистая прибыль — всего 634 тысячи рублей.