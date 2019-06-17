Иск на 3 млн руб передали к «Азово-Донскому порту» в Ростовской области

Заявление было передано в понедельник организацией «Морское Агентство «Интерагент». Подробности обращения на текущий момент не разглашаются.
Иск еще не был принят к производству.
Согласно открытым данным, истец ведет деятельность, связанную с внутренним водным транспортом. Чистая прибыль в 2017 году составила 1,7 миллиона рублей.
Ответчик ведет деятельность морского пассажирского транспорта. Убыток предприятия в 2017 году превысил 12 миллионов рублей.
Ранее в регионе в суд поступило заявление с требованием взыскать почти 70 миллионов рублей с компании «Золотая семечка».