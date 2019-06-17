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Кремль предполагает возможность кибервойны США против России

17 июня 2019, 15:38
Фото: flickr.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт постоянных кибератак из-за рубежа, которым подвергаются стратегические области экономики страны.

Телеканал “360” сообщает, что авторы издания New York Times утверждают что спецслужбы США предпринимали попытки интеграции вредоносного кода в российские сети, которые обеспечивают стабильность отечественной энергосистемы. Сведения, которые раскрывались в публикации, опровергались на самом высоком уровне в самих США. Так, президент Дональд Трамп заявил о причастности авторов статьи к государственной измене.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что такого рода информация говорит о предполагаемой кибервойне в отношении России.

В заключение Песков акцентировал внимание на неоднократном обращении президента России Владимира Путина к Вашингтону, с просьбой создать международное сотрудничество для борьбы с киберпреступностью. Однако США ни разу не откликнулись на эти предложения.

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