Кремль предполагает возможность кибервойны США против России

Телеканал “360” сообщает, что авторы издания New York Times утверждают что спецслужбы США предпринимали попытки интеграции вредоносного кода в российские сети, которые обеспечивают стабильность отечественной энергосистемы. Сведения, которые раскрывались в публикации, опровергались на самом высоком уровне в самих США. Так, президент Дональд Трамп заявил о причастности авторов статьи к государственной измене.