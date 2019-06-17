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Лопырева рассказала, в чем состоит женская сексуальность

17 июня 2019, 08:03
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Уроженка Ростова-на-Дону, известная модель и ведущая Виктория Лопырева вызвала гнев Ксении Собчак своим постом о женской сексуальности, он был опубликован в Instagram.

Лопырева опубликовала отрывок из своего интервью одному из изданий. На вопрос, должна ли женщина быть сексуальной она ответила, что как выглядеть, во что одеваться — личное дело каждого. «Но в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Не имею в виду исключительно внешнюю атрибутику — одежду, прическу — это как раз не самое главное. Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией… Это либо есть в человеке, либо нет», — написала ростовчанка.

На что Ксения Собчак разразилась критикой в адрес модели: «Какая чушь? Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова? Фем-движение — это борьба за равные права, к сексуальности это не имеет никакого отношения». Подписчики Лопыревой встали на сторону Лопыревой, оставив множество комплиментов под ее постом.

В скором времени комментарий Ксении Собчак был удален.

Ранее Виктория Лопырева продемонстрировала кольцо от отца ее ребенка Игоря Булатова.

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