Лопырева рассказала, в чем состоит женская сексуальность

Лопырева опубликовала отрывок из своего интервью одному из изданий. На вопрос, должна ли женщина быть сексуальной она ответила, что как выглядеть, во что одеваться — личное дело каждого. «Но в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Не имею в виду исключительно внешнюю атрибутику — одежду, прическу — это как раз не самое главное. Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией… Это либо есть в человеке, либо нет», — написала ростовчанка.