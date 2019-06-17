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Ростовчане попросили увеличить количество автобусов на Военведе

17 июня 2019, 11:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти увеличить число автобусов и маршруток на Военведе, обращение появилось в сервисе «Активный ростовчанин».

«Необходимо добавить новых автобусов и маршруток на маршруте № 99, 49. Их невозможно дождаться утром и после 20.00 мск», — написала ростовчанка.

Она добавила, что все автобусы необходимо оснастить кондиционерами. На момент понедельника обращение поддержал один человек, еще один местный житель высказался против.

Чтобы петицию рассмотрели власти, нужно набрать не менее 500 голосов.

Ранее ростовчане попросили власти города разместить в многоквартирных домах автономные котельные. Еще одна ростовчанка выступила с инициативой построить школу в микрорайоне Левенцовский из-за нехватки мест.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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