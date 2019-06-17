«Ростовпассажиртранс» выиграл суд по компенсации 11 млн руб за перевозку фанатов ЧМ

В мае 2018 года компания подписала договор с департаментом транспорта Ростова об обслуживании пяти маршрутов бесплатного проезда для фанатов в дни ЧМ. Планировалось, что маршруты будут обслуживать 128 автобусов, но их число оказалось значительно больше. Так, в один из дней мундиаля перевозчику пришлось выпустить на маршруты 172 автобуса, указания об увеличении количества транспорта компания получала с официальной электронной почты МБУ «Центра ИТС» и по телефону.