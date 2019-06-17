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«Ростовпассажиртранс» выиграл суд по компенсации 11 млн руб за перевозку фанатов ЧМ

17 июня 2019, 10:52
Фото: Lucas Rybak/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
МУП МТК «Ростовпассажиртранс» выиграло суд о выплате компенсации в размере 10,8 миллиона рублей за перевозку болельщиков во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из документов картотеки суда.

В мае 2018 года компания подписала договор с департаментом транспорта Ростова об обслуживании пяти маршрутов бесплатного проезда для фанатов в дни ЧМ. Планировалось, что маршруты будут обслуживать 128 автобусов, но их число оказалось значительно больше. Так, в один из дней мундиаля перевозчику пришлось выпустить на маршруты 172 автобуса, указания об увеличении количества транспорта компания получала с официальной электронной почты МБУ «Центра ИТС» и по телефону.

Позже департамент отказался принимать акты сдачи-приемки работ «Ростовпассажиртранса» из-за того, что компания задействовала большее количество автобусов.

Суд постановил выплатить компании компенсацию, департамент подал апелляцию, в удовлетворении которой отказали.

Напомним, «АРПС» выплатило «Ростовпассажиртранс» за перевозку болельщиков 5,8 миллиона рублей.

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