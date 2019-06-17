Ростовская область начнет развивать свой туристический потенциал в соцсетях

Победителю предстоит создать новые аккаунты «Одноклассниках» и YouTube, а также взять в работу учетные записи в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Пол условиям контракта подрядчику необходимо будет опубликовать не меньше сотни 100 постов, в которых нужно будет рассказать о, по меньшей мере, 50 местах в Ростовской области. Кроме того, исполнителю нужно будет снять и смонтировать видеоролик о туристской привлекательности региона, а также сформировать фотобанк.