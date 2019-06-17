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Ростовская область начнет развивать свой туристический потенциал в соцсетях

17 июня 2019, 15:25
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Министерство экономического развития Ростовской области объявило аукцион, победитель которого займется внедрением маркетинговой стратегии туристской привлекательности региона и продвижение его туристского потенциала в социальных сетях, говорится в документах на сайте госзакупок.

Максимальная сумма контракта составит 2 миллиона рублей, средства выделены из бюджета региона. Потенциальный подрядчик будет выполнять работы с момента подписания контракта до 5 декабря 2019 года.

Победителю предстоит создать новые аккаунты «Одноклассниках» и YouTube, а также взять в работу учетные записи в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Пол условиям контракта подрядчику необходимо будет опубликовать не меньше сотни 100 постов, в которых нужно будет рассказать о, по меньшей мере, 50 местах в Ростовской области. Кроме того, исполнителю нужно будет снять и смонтировать видеоролик о туристской привлекательности региона, а также сформировать фотобанк.

Ранее эксперты сообщили, что в Ростове созданы все условия для развития туризма, и приезжающие туристы и жители просто не проявляют интереса к изучению города.

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#Новости#Экономика
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