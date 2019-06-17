Улицы Благодатная и Волгодонская останутся в Ростове без света

С 09.00 мск до 17.00 во вторник электричества не будет по улице Благодатная, 168, 168/1, 168/2, 168/3, 179, 181, 189, 191 и в переулке Чеканный, 29/32. На следующий день с 09.00 до 12.00 обесточат улицы Волгодонская, Гризодубовой и Третья Круговая.
Кроме того, в понедельник до 17.00 без света остались улицы Думенко, ½, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14 и Миронова, 3/3. В это время пройдут технические работы, ограничения нужны для исключения аварийных ситуаций.
Ранее появилась информация, что в регионе с 1 июля изменится стоимость электроэнергии в большую сторону. Для жителей домов, в которых стоят газовые плиты, стоимость 1 кВт*ч станет больше на семь копеек — до 3,96 рубля.