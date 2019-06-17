Улицы Благодатная и Волгодонская останутся в Ростове без света

С 09.00 мск до 17.00 во вторник электричества не будет по улице Благодатная, 168, 168/1, 168/2, 168/3, 179, 181, 189, 191 и в переулке Чеканный, 29/32. На следующий день с 09.00 до 12.00 обесточат улицы Волгодонская, Гризодубовой и Третья Круговая.