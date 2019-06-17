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В Астрахани осудили убийцу мужчины, защитившего детей от резни

17 июня 2019, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
К 15 годам строго режима приговорили жителя Астрахани, убившего защитившего детей мужчину, сообщило региональное СУ СК РФ.

Как выяснило следствие, в апреле 2018 года 46-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома начал угрожать ножом детям, среди которых было шесть девочек и один мальчик возрастом от 11 до 14 лет.

Крики детей услышал находившийся на балконе 48-летний житель дома, он вышел на улицу и потребовал злоумышленника убрать нож. Последний нанес мужчине один удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте.

Напомним, в Ростове друг зарезал бывшего помощника депутата. Преступник пришел в гости к убитому и поругался с ним из-за девушки.

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