В Астрахани осудили убийцу мужчины, защитившего детей от резни

Как выяснило следствие, в апреле 2018 года 46-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома начал угрожать ножом детям, среди которых было шесть девочек и один мальчик возрастом от 11 до 14 лет.
Крики детей услышал находившийся на балконе 48-летний житель дома, он вышел на улицу и потребовал злоумышленника убрать нож. Последний нанес мужчине один удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте.
Напомним, в Ростове друг зарезал бывшего помощника депутата. Преступник пришел в гости к убитому и поругался с ним из-за девушки.