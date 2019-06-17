В Астрахани осудили убийцу мужчины, защитившего детей от резни

Как выяснило следствие, в апреле 2018 года 46-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома начал угрожать ножом детям, среди которых было шесть девочек и один мальчик возрастом от 11 до 14 лет.