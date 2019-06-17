В Ростове починили 168 неисправных пожарных гидрантов

В Ростовской области с апреля действует особый противопожарный режим. Это значит, что жителям запрещено разводить огонь (жечь костры и поджигать траву), штрафы за нарушения безопасности выросли вдвое. Так граждане заплатят до 5 тысяч штрафа, должностные лица — до 40, юрлица — до 300 тысяч.
Среди мер профилактики пожаров Плетнев назвал информирование горожан, работу в городских лесах, площадь которых составляет 3 771 гектаров. В частности, уже прочищены и обновлены просеки протяженностью около двух километров, чтобы не распространялся пожар с одного участка на другой. «Кроме этого, водоканал совместно с федеральной противопожарной службой проверил работоспособность всех гидрантов на территории города. Было выявлено 168 неисправных пожарных гидрантов, на данный момент все неисправности устранены. Сейчас идет их приемка от водоканала», — сообщил спикер.
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову ГУ МЧС Сергей Мордвиненко отметил, что на территории Ростова за 2019 год произошел 651 пожар. «Львиную долю составили пожары в жилом секторе. Беспечность при курении стала причиной пожаров в 491 случае, плюс неосторожное обращение с огнем — 25, неисправное электрооборудование и приборы — 59», — уточнил Мордвиненко.