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В Ростове починили 168 неисправных пожарных гидрантов

17 июня 2019, 11:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове проверили все пожарные гидранты, оказалось, что больше сотни из них неисправны, сообщил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев во время пресс-конференции в пятницу.

В Ростовской области с апреля действует особый противопожарный режим. Это значит, что жителям запрещено разводить огонь (жечь костры и поджигать траву), штрафы за нарушения безопасности выросли вдвое. Так граждане заплатят до 5 тысяч штрафа, должностные лица — до 40, юрлица — до 300 тысяч.

Среди мер профилактики пожаров Плетнев назвал информирование горожан, работу в городских лесах, площадь которых составляет 3 771 гектаров. В частности, уже прочищены и обновлены просеки протяженностью около двух километров, чтобы не распространялся пожар с одного участка на другой. «Кроме этого, водоканал совместно с федеральной противопожарной службой проверил работоспособность всех гидрантов на территории города. Было выявлено 168 неисправных пожарных гидрантов, на данный момент все неисправности устранены. Сейчас идет их приемка от водоканала», — сообщил спикер.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову ГУ МЧС Сергей Мордвиненко отметил, что на территории Ростова за 2019 год произошел 651 пожар. «Львиную долю составили пожары в жилом секторе. Беспечность при курении стала причиной пожаров в 491 случае, плюс неосторожное обращение с огнем — 25, неисправное электрооборудование и приборы — 59», — уточнил Мордвиненко.

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