В Ростове починили 168 неисправных пожарных гидрантов

Среди мер профилактики пожаров Плетнев назвал информирование горожан, работу в городских лесах, площадь которых составляет 3 771 гектаров. В частности, уже прочищены и обновлены просеки протяженностью около двух километров, чтобы не распространялся пожар с одного участка на другой. «Кроме этого, водоканал совместно с федеральной противопожарной службой проверил работоспособность всех гидрантов на территории города. Было выявлено 168 неисправных пожарных гидрантов, на данный момент все неисправности устранены. Сейчас идет их приемка от водоканала», — сообщил спикер.