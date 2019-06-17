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В Ростове завели дело на владельца Chrysler за инсценировку ДТП

17 июня 2019, 05:41
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ради страховых выплат занимался инсценировкой автоаварий, сообщили в региональном УМВД.

Руководство одной из страховых компаний обратилось в полицию с заявлением о мошенничестве. К ним поступили документы о совершенной в 2018 году в Краснодаре автоаварии, в которой участвовали автомобили Chrysler и «ВАЗ-21074».

«У страховой компании возникли сомнения насчет описанных повреждений. Проведенная экспертиза подтвердила опасения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении 37-летнего жителя Горячего Ключа возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание составляет четыре месяца ареста.

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