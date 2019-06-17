В Ростове завели дело на владельца Chrysler за инсценировку ДТП

Руководство одной из страховых компаний обратилось в полицию с заявлением о мошенничестве. К ним поступили документы о совершенной в 2018 году в Краснодаре автоаварии, в которой участвовали автомобили Chrysler и «ВАЗ-21074».
«У страховой компании возникли сомнения насчет описанных повреждений. Проведенная экспертиза подтвердила опасения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в отношении 37-летнего жителя Горячего Ключа возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Максимальное наказание составляет четыре месяца ареста.