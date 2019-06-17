Выставка работ знаменитого иллюстратора Гюстава Доре открылась в Ростове

На выставке представлены работы иллюстратора к произведениям «Потерянный рай» Джона Мильтона, «Божественная комедия» Алигьери Данте, «Атала» Франсуа Рене де Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе, Басни Жана де Лафонтена, «Волшебные сказки» Шарля Перро. Кроме того, в музее можно увидеть иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.