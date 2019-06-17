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Выставка работ знаменитого иллюстратора Гюстава Доре открылась в Ростове

17 июня 2019, 11:13
Фото: Gustave Dore / wikimedia.org/CC0
Масштабная выставка работ выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре начала работу в областном музее изобразительных искусств в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба объекта культуры.

Доре создал новый стиль в искусстве, создавая иллюстрации к произведениям Алигьери Данте, Джона Мильтона, Мигеля де Сервантеса, к Ветхому и Новому Заветам. Гравюры в его исполнении отличаются живописностью, не свойственной этому направлению искусства.

На выставке представлены работы иллюстратора к произведениям «Потерянный рай» Джона Мильтона, «Божественная комедия» Алигьери Данте, «Атала» Франсуа Рене де Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе, Басни Жана де Лафонтена, «Волшебные сказки» Шарля Перро. Кроме того, в музее можно увидеть иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

Продлится работа выставочного проекта до 31 июля.

Напомним, театральные костюмы и исторические фотографии, никогда до этого не покидавшие пределы Москвы, выставили в «Шолохов-центре» в Ростове.

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