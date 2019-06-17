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Задержан мужчина, ударивший ножом ростовчанина в живот

17 июня 2019, 10:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в нанесении удара ножом потерпевшему в парке в субботу, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В парке Островского в субботу днем мужчина ударил ножом в живот ростовчанина. Что именно произошло между отдыхающими мужчинами — пока неизвестно. В соцсетях очевидцы рассказывают о том, что произошел конфликт, в результате чего один другого ударил ножом. Свидетели произошедшего вызвали полицию и скорую. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.

«В полицию поступило сообщение, подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Ранее в Ростовской области удалось задержать мужчину, который 40 лет назад убил человека.

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