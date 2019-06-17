Задержан мужчина, ударивший ножом ростовчанина в живот

В парке Островского в субботу днем мужчина ударил ножом в живот ростовчанина. Что именно произошло между отдыхающими мужчинами — пока неизвестно. В соцсетях очевидцы рассказывают о том, что произошел конфликт, в результате чего один другого ударил ножом. Свидетели произошедшего вызвали полицию и скорую. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.