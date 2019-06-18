ФК «Ростов» продлил контракт с Александром Гацканом

Posted 18 июня 2019, 05:02
Published 18 июня 2019, 05:02
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
Стало известно, что полузащитник продлил контракт еще на один год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года. В составе команды 35-летний молдавский полузащитник провел 314 матчей, забил 24 гола.
Ранее стало известно, что футбольный клуб «Ростов» продлил на четыре года контракт с полузащитником Романом Еременко. После того, как документ был подписан, футболист начал подготовку с командой к новому сезону.