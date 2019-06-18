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Posted 18 июня 2019, 05:02

Published 18 июня 2019, 05:02

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

ФК «Ростов» продлил контракт с Александром Гацканом

18 июня 2019, 05:02
Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан останется в команде, говорится на сайте желто-синих.

Стало известно, что полузащитник продлил контракт еще на один год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года. В составе команды 35-летний молдавский полузащитник провел 314 матчей, забил 24 гола.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Ростов» продлил на четыре года контракт с полузащитником Романом Еременко. После того, как документ был подписан, футболист начал подготовку с командой к новому сезону.

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