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Posted 18 июня 2019, 12:13

Published 18 июня 2019, 12:13

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Офтальмологическое оборудование закупят для детсада в Каменске-Шахтинском

18 июня 2019, 12:13
На приобретение мебели и оборудования для детского сада в Каменске-Шахтинском Ростовской области потратят 9,7 миллиона рублей, сообщило региональное правительство.

На деньги, выделенные по распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева, закупят специальное офтальмологическое оборудование для группы детей с нарушениями зрения. Кроме того, средства направят на приобретение мебели, игрушек, аппаратуры, инвентаря и пособий.

Капитальный ремонт в детском саду Каменска-Шахтинского, который посещают 232 ребенка, начали год назад. На время ремонта детей распределили по другим дошкольным образовательным учреждениям, завершить все работы должны к октябрю 2019 года.

Всего же на объекты социальной сферы по распоряжению главы региона направят более 10 миллионов рублей. Оставшиеся 750 тысяч рублей потратят на оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в хуторе Ильичевка в Октябрьском районе, в котором в настоящее время заканчивают ремонтные работы.

Напомним, капитальный ремонт неврологического корпуса ЦГБ в Ростове завершат к 2021 году. В настоящее время подрядчики уже приступили к работе, кроме ремонта на объекте, являющемся памятником архитектуры, запланировали замену всего оборудования.

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