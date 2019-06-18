Офтальмологическое оборудование закупят для детсада в Каменске-Шахтинском

Posted 18 июня 2019, 12:13
Published 18 июня 2019, 12:13
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
На деньги, выделенные по распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева, закупят специальное офтальмологическое оборудование для группы детей с нарушениями зрения. Кроме того, средства направят на приобретение мебели, игрушек, аппаратуры, инвентаря и пособий.
Капитальный ремонт в детском саду Каменска-Шахтинского, который посещают 232 ребенка, начали год назад. На время ремонта детей распределили по другим дошкольным образовательным учреждениям, завершить все работы должны к октябрю 2019 года.
Всего же на объекты социальной сферы по распоряжению главы региона направят более 10 миллионов рублей. Оставшиеся 750 тысяч рублей потратят на оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в хуторе Ильичевка в Октябрьском районе, в котором в настоящее время заканчивают ремонтные работы.
Напомним, капитальный ремонт неврологического корпуса ЦГБ в Ростове завершат к 2021 году. В настоящее время подрядчики уже приступили к работе, кроме ремонта на объекте, являющемся памятником архитектуры, запланировали замену всего оборудования.