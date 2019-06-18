Офтальмологическое оборудование закупят для детсада в Каменске-Шахтинском

Всего же на объекты социальной сферы по распоряжению главы региона направят более 10 миллионов рублей. Оставшиеся 750 тысяч рублей потратят на оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в хуторе Ильичевка в Октябрьском районе, в котором в настоящее время заканчивают ремонтные работы.