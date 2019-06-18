Ростовчанин «засудил» аэропорт Платов за упавший на его машину рекламный щит

Posted 18 июня 2019, 13:44
Published 18 июня 2019, 13:44
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Мужчина в 2018 году оставил свой автомобиль Mercedes Benz на платной парковке аэропорта, которая принадлежит компании «РостовАэроИнвест». В один из дней на автомобиль рухнула рекламная конструкция, владелец транспорта несколько раз обращался к компании за возмещением ущерба, однако ответа не получил.
Первомайский районный суд Ростова взыскал с компании 53 тысячи рублей ущерба, 76 тысяч рублей штрафа и судебные расходы. Было установлено, что компания не обеспечила безопасность предоставляемых услуг.
Отмечается, что штраф взыскали из-за того, что компания не стала соблюдать в добровольном порядке требований потерпевшего. Ответчик обжаловал это решение, но оно вступило в силу.
Ранее компания «Ростоваэроинвест» объявила закупку по выбору компании, которая изготовит книги про аэропорт Платов. Предполагалось изготовление 100 книг на сумму 747,8 тысячи рублей.