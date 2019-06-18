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Posted 18 июня 2019, 13:44

Published 18 июня 2019, 13:44

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовчанин «засудил» аэропорт Платов за упавший на его машину рекламный щит

18 июня 2019, 13:44
Житель Ростова-на-Дону выиграл суд у компании «РостовАэроИнвест» после падения на его машину рекламной конструкции в аэропорту Платов, сообщает Ростовский областной суд.

Мужчина в 2018 году оставил свой автомобиль Mercedes Benz на платной парковке аэропорта, которая принадлежит компании «РостовАэроИнвест». В один из дней на автомобиль рухнула рекламная конструкция, владелец транспорта несколько раз обращался к компании за возмещением ущерба, однако ответа не получил.

Первомайский районный суд Ростова взыскал с компании 53 тысячи рублей ущерба, 76 тысяч рублей штрафа и судебные расходы. Было установлено, что компания не обеспечила безопасность предоставляемых услуг.

Отмечается, что штраф взыскали из-за того, что компания не стала соблюдать в добровольном порядке требований потерпевшего. Ответчик обжаловал это решение, но оно вступило в силу.

Ранее компания «Ростоваэроинвест» объявила закупку по выбору компании, которая изготовит книги про аэропорт Платов. Предполагалось изготовление 100 книг на сумму 747,8 тысячи рублей.

#Общество#Новости
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