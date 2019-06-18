Ростовчанин «засудил» аэропорт Платов за упавший на его машину рекламный щит

Мужчина в 2018 году оставил свой автомобиль Mercedes Benz на платной парковке аэропорта, которая принадлежит компании «РостовАэроИнвест». В один из дней на автомобиль рухнула рекламная конструкция, владелец транспорта несколько раз обращался к компании за возмещением ущерба, однако ответа не получил.