Кредиторы намерены запустить конкурсное производство на «Евродон-Юг» в Ростове

ООО «Евродон-Юг» было признано банкротом 30 января 2019 года по иску компании «ВЭБ.РФ». Сумма исковых требований составляла 10,1 миллиарда рублей. До июля 2017 года владельцем компании являлся Вадим Ванеев, однако в последствии он передал ВЭБ сначала часть — 74% — в уставном капитале, а в начале 2019 года и вовсе лишился ее.