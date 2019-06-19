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Posted 19 июня 2019, 12:27

Published 19 июня 2019, 12:27

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Кредиторы намерены запустить конкурсное производство на «Евродон-Юг» в Ростове

19 июня 2019, 12:27
Сюжет
Эксклюзив
На обанкротившемся ООО «Евродон-Юг» планируется ввести конкурсное производство, кредиторы должника пришли к решению обратиться в Арбитражный суд с соответствующим заявлением, говорится в документах в Едином реестре сведений о банкротах.

Первое собрание кредиторов ООО «Евродон-Юг» состоялось 13 июня. По его результатам было принято решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

ООО «Евродон-Юг» было признано банкротом 30 января 2019 года по иску компании «ВЭБ.РФ». Сумма исковых требований составляла 10,1 миллиарда рублей. До июля 2017 года владельцем компании являлся Вадим Ванеев, однако в последствии он передал ВЭБ сначала часть — 74% — в уставном капитале, а в начале 2019 года и вовсе лишился ее.

По данным СПАРК, основным видом деятельности ООО «Евродон-Юг» было разведение сельскохозяйственной птицы.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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