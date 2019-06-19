Кредиторы намерены запустить конкурсное производство на «Евродон-Юг» в Ростове

Posted 19 июня 2019, 12:27
Published 19 июня 2019, 12:27
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Первое собрание кредиторов ООО «Евродон-Юг» состоялось 13 июня. По его результатам было принято решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
ООО «Евродон-Юг» было признано банкротом 30 января 2019 года по иску компании «ВЭБ.РФ». Сумма исковых требований составляла 10,1 миллиарда рублей. До июля 2017 года владельцем компании являлся Вадим Ванеев, однако в последствии он передал ВЭБ сначала часть — 74% — в уставном капитале, а в начале 2019 года и вовсе лишился ее.
По данным СПАРК, основным видом деятельности ООО «Евродон-Юг» было разведение сельскохозяйственной птицы.