Ростовчане чаще всего жалуются на дефицит кадров и состояние поликлиник

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Жители Ростова-на-Дону в своих обращениях в управление здравоохранения чаще всего жалуются на проблемы с доступностью медицинской помощи в поликлиниках, где имеется низкая укомплектованность врачами, сообщила начальник управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

В среду состоялось заседание коллегии администрации Ростова-на-Дону. Левицкая выступила с докладом «О мерах по повышению доступности и качества медицинской помощи на основе анализа обращений граждан». Из доклада следует, что за пять месяцев этого года в управление здравоохранения поступило 1027 обращений. При этом упрощение формы направления жалоб через Интернет способствует увеличению общего количества обращений. Через мобильные приложения зарегистрировано 899 обращений. Специалистами фиксируются также устные обращения, которые поступают непосредственно от заявителей в ходе приема и звонков на телефоны «горячей линии». Надежда Левицкая добавила, что главными врачами МБУЗ на первом уровне решается большое количество претензий пациентов. Создан и функционирует институт дежурных администраторов, к которому можно обратиться для разрешения вопросов, связанных с организацией медицинской помощи. Одной из основных функций администратора является предотвращение и ликвидация конфликтных ситуаций среди посетителей и маршрутизация потоков пациентов. Ведется активная разъяснительная работа с населением о правах на медицинскую помощь. Информация размещается в холлах поликлиник, на стендах, экранах, сайтах и на страничках в социальных сетях медицинских организаций.