Требовавшего взятки за проведение операций хирурга будут судить в Шахтах

Posted 20 июня 2019, 05:29
Published 20 июня 2019, 05:29
Modified 1 октября, 13:08
Updated 1 октября, 13:08
В начале марта текущего года врач получил от стационарной больной деньги за проведение операции и дальнейшее лечение. Женщина действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
«После получения денег хирург был задержан, после чего возбудили уголовное дело. Его передали в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее фигуранткой уголовного дела стала получавшая взятки от подчиненных главный врач родильного дома в Новочеркасске. С 2017 по 2019 год подозреваемая получала деньги от своих сотрудников, в том числе в значительных размерах.