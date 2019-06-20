Требовавшего взятки за проведение операций хирурга будут судить в Шахтах

В Шахтах Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении хирурга учреждения «ГБСМП им. В. И. Ленина» за получение взятки, рассказали в региональной прокуратуре.

В начале марта текущего года врач получил от стационарной больной деньги за проведение операции и дальнейшее лечение. Женщина действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия. «После получения денег хирург был задержан, после чего возбудили уголовное дело. Его передали в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказали в прокуратуре. Отмечается, что максимальное наказание составляет шесть лет колонии. Ранее фигуранткой уголовного дела стала получавшая взятки от подчиненных главный врач родильного дома в Новочеркасске. С 2017 по 2019 год подозреваемая получала деньги от своих сотрудников, в том числе в значительных размерах.