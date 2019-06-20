В Ростовской области обучение прошли 300 председателей избирательных комиссий

Posted 20 июня 2019, 12:52
Published 20 июня 2019, 12:52
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
В регионе реализуют масштабный проект по обучению организаторов выборов, всего обновленная образовательная программа затронет 900 председателей участковых избирательных комиссий.
В среду завершился третий поток обучения, председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров вручил выпускникам удостоверения.
По словам главы Облизбиркома, образовательный процесс для организаторов выборов давно нуждался в изменениях, которые заключались в обновлении самого процесса и создании нового формата обучения. Помимо классических лекций, участники проходили тренинги и деловые игры на основе возникающих на избирательных участках ситуаций.
В каждом потоке по 100 человек из разных районов области, что позволяет участникам завести новые связи и обменяться опытом.
Напомним, 8 сентября в Азове, Таганроге и Батайске пройдут выборы депутатов местных парламентов. Еще в 14 городах и районах пройдут дополнительные выборы депутатов.