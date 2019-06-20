В Ростовской области обучение прошли 300 председателей избирательных комиссий

По словам главы Облизбиркома, образовательный процесс для организаторов выборов давно нуждался в изменениях, которые заключались в обновлении самого процесса и создании нового формата обучения. Помимо классических лекций, участники проходили тренинги и деловые игры на основе возникающих на избирательных участках ситуаций.