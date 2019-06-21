Афиша от RostovGazeta: вечер в Берлине, день йоги и спектакль в Платове

В этот раз место спектакля будет совсем необычным. Вы приземлитесь в аэропорту Платов. Спектакль будет посвящен возвращению домой. Что такое дом? Это место или ощущение? Остается ли это понятие постоянным или непрерывно трансформируется вместе с самим человеком? Возможно ли вернуться домой? Или же этот путь так и останется бесконечной погоней за блуждающей точкой, которую невозможно поймать? По словам режиссеров спектакля, каждый зритель сам станет исследователем этого явления, а аэропорт является идеальным местом для подобного разговора. Только не забудьте паспорт.