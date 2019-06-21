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Posted 21 июня 2019, 10:26

Published 21 июня 2019, 10:26

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Афиша от RostovGazeta: вечер в Берлине, день йоги и спектакль в Платове

21 июня 2019, 10:26
Работать летом особенно сложно, ведь душа требует бесконечного отдыха, а тело — красивого загара. Зарядиться энергией на следующую трудовую неделю поможет подборка активных мероприятий на предстоящие выходные от RostovGazeta.

Место № 1 — «Газетный live». Что — выступление группы Therr Maitz. Когда — ПТ, 20.00

Российская инди-группа. Основатель и лидер группы — Антон Беляев — музыкант, композитор, продюсер. Группа исполнит свои популярные песни, которые уже все давно выучили поклонники. Не исключено, что исполнители скоро приедут в Ростов с новым альбомом и песнями.

Место № 2 — частный театр «Человек в кубе». Что — спектакль «Человеческий голос». Когда — ВС, 20.00

Три пронзительные картины — «Марсельский призрак», «Равнодушный красавец» и «Человеческий голос» вы увидите в одном спектакле. Монопьесы расскажут вам историю о женщинах, любви, жизни, которые в свое время написал один из самых талантливейших французских писателей, а французы, как известно, знали толк в женщинах.

Место № 3 — Театр 18+. Что — Спектакль «Воздух 9» Фестиваль «Трансформация». Когда — ВС, 14.15

В этот раз место спектакля будет совсем необычным. Вы приземлитесь в аэропорту Платов. Спектакль будет посвящен возвращению домой. Что такое дом? Это место или ощущение? Остается ли это понятие постоянным или непрерывно трансформируется вместе с самим человеком? Возможно ли вернуться домой? Или же этот путь так и останется бесконечной погоней за блуждающей точкой, которую невозможно поймать? По словам режиссеров спектакля, каждый зритель сам станет исследователем этого явления, а аэропорт является идеальным местом для подобного разговора. Только не забудьте паспорт.

Место № 4 — VILLA EMBARGO. Что — концерт Элджея. Когда — СБ, 19.00

Элджей — российский хип-хоп-певец, исполнитель таких хитов: «Розовое вино», «Минимал», «360 градусов», «Рваные джинсы». Поклонники артиста, безусловно, смогут добавить в этот список еще пару хитов. В декабре концерт Элджея был отменен в Ростове, так же, как и в других городах России. Например, в Якутии неизвестные угрожали хип-хоп-исполнителю расправой. По словам организаторов, в этот раз концерт в Ростове точно состоится.

Место № 5 — Свободное пространство «Циферблат». Что — Международный день йоги. Когда — СБ, 10.00

Если вы настоящий поклонник йоги и готовы проснуться ради медитации в субботу утром, то этот праздник, действительно, для вас. В этот день вас ожидают прямая трансляция из Индии, где можно будет поговорить с йога-мастером, йога на открытом воздухе и медитация.

Место № 6 — Таганрог, КСК Golden Horse. Что — Семейный фестиваль Family Fest. Когда — ВС, 11.00

Семейный фестиваль создан для того, чтобы каждый член семьи смог найти себе развлечение по душе, но в то же самое время оставаться вместе с близкими. Вас ожидают аттракционы для детей и взрослых, фудмаркет и большое количество вкусной еды, развивающие мастер-классы и научное шоу, конные прогулки, винная и лаунж зоны, и анимация для самых маленьких и многое другое.

Место № 7 — клуб «Линия». Что — DSTRCT MVMNT. Когда — СБ, 19.00

Если вы еще не знали, то можно отправиться в берлинский район Кройцберг без визы прямо в Ростове. Всего на один вечер и ночь появится культовый европейский квартал со своей кебабной, граффити на стенах, велопрогулками и программой активного времяпрепровождения в лучших традициях берлинских тусовок.

Музыкальное сопровождение будет проходить под музыку резидентов культового клуба Salon Zur wilden Renate: лайв-перформанс в исполнении Aquarius Heaven, а Sebastian Voigt и Dimitri Veimar отыграют диджей-сеты. Необходима только предварительная регистрация.

#Культура#Новости
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