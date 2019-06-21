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Posted 21 июня 2019, 07:54

Published 21 июня 2019, 07:54

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Бывшие военные несколько лет незаконно получали пенсию в Ростове

21 июня 2019, 07:54
В Ростове-на-Дону будут судить бывших военных, которые незаконно получали выплаты от государства, рассказали в региональной прокуратуре.

Обвиняемые узнали, что будут уволены с военной службы, после чего указали в личных делах и военных билетах недостоверную информацию о периоде прохождения службы. Это позволило фигурантам несколько лет незаконно получать пенсионные выплаты.

«Размер ущерба государству превысил один миллион рублей. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело», — рассказали в прокуратуре.

Сейчас дело передали в Ворошиловский районный суд Ростова, бывшим военным грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее суд постановил взыскать 250 тысяч рублей с жительницы Чертковского района, которая получила их незаконно в качестве пенсии

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