Бывшие военные несколько лет незаконно получали пенсию в Ростове

Posted 21 июня 2019, 07:54
Published 21 июня 2019, 07:54
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Обвиняемые узнали, что будут уволены с военной службы, после чего указали в личных делах и военных билетах недостоверную информацию о периоде прохождения службы. Это позволило фигурантам несколько лет незаконно получать пенсионные выплаты.
«Размер ущерба государству превысил один миллион рублей. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело», — рассказали в прокуратуре.
Сейчас дело передали в Ворошиловский районный суд Ростова, бывшим военным грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее суд постановил взыскать 250 тысяч рублей с жительницы Чертковского района, которая получила их незаконно в качестве пенсии